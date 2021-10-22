Прем'єра вже завтра: дивіться ексклюзивне відео з-за лаштунків гіпершоу Маска

Що покажуть в новому сезоні шоу "Маска" / Фото: YouTube

Другий сезон шоу "Маска" вражатиме своїми масштабами і новими персонажами. Кілька місяців підготовки та безсонні ночі зйомок, щоб знову вразити, здивувати і розважити глядачів.

В якості ведучого знову з'явиться Володимир Остапчук. Для нього це справжній виклик, оскільки він тільки завершив роботу в іншому шоу – "Співають всі!" і майже відразу приєднався до зйомок другого сезону "Маски".

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Я в режимі, як супермаркети, майже 24/7. Але це кайф. Я люблю дуже те, чим я займаюся. І дуже круто, коли є віддача з іншого боку, ти бачиш задоволені обличчя глядачів. Коли маленькі дітки пишуть мені в коментарях, і вони малюють мене в масці... ну це круто, – каже Володимир Остапчук.

Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук / Фото: YouTube

У першому сезоні Володимир Остапчук вражав своїми образами. Кілька разів він приміряв навіть сукні і буквально "зливався" з жіночою сутністю.

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Я вже і тіткою був, і дядькою, і Термінатором, горів уже, їздив на роликах. Що я тільки в цій "Масці" не робив, – згадує ведучий.

Володимир Остапчук в першому сезоні "Маски" / Фото: YouTube

Створення всіх костюмів – досить екстремальний виклик, зізнається художниця проєкту Леся Патока. На відміну від першого сезону, часу у команди було вдвічі менше!

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Леся працювала над одним з найскладніших костюмів другого сезону – Грифоном. Нижня частина цієї унікальної маски – лев, а верхня – яструб.

Ми повторили нашу героїчну роботу з драконом із першого сезону, тільки тут уже була не луска, а тут кожне пір'я, яке було створено на його фантастичних крилах, ми вирізали вручну і кожне пір'я, яке на ньому було приклеєно, було розмальовано нами теж вручну, – розповіла Леся Патока.

Грифон з'явиться в новому сезоні шоу "Маска" / Фото: YouTube

Цікаво, що висота Грифона – три метри, а довжина ноги – 90 сантиметрів! Маска складається з дванадцяти окремих елементів, які учаснику допомагають одягати кілька асистентів. Цікаво, хто ж може ховатися в цьому костюмі? Напевно, дуже сильна людина!

Ще більше цікавих подробиць про новий сезон "Маски" дивіться в сюжеті:

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