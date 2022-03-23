Приходько разнесла в пух и прах молчаливых Лорак и Лободу: Угомоните ботокс!

Анастасия Приходько пристыдила Ани Лорак и Светлану Лободу / Фото: Instagram

Уже почти месяц российские оккупанты бомбят украинские города и цинично расстреливают мирных людей и невинных детей. Весь мир кричит о помощи Украине и призывает остановить убийцу-Путина , а гастролерши – Ани Лорак и Светлана Лобода тихонько стоят в сторонке, променяв родину на карьеру в РФ. Из-за этого певиц стали уже наказывать.

Так, именную звезду Ани Лорак уже убрали из Аллеи звезд в родных Черновцах. Городские власти считают, что город не могут представлять люди, вставшие на сторону страны-агрессорки. На эту новость эмоционально отреагировала Анастасия Приходько в Facebook . Певица напомнила, что у Ани Лорак до сих пор есть звание народной артистки Украины.

Реклама

А чего только звездочку? А лишить звания? А впаять за измену родине? Я бы ещё и гражданства лишила… Оно ж потом всплывёт с Украинскими песнями и будет рассказывать как она любит Украину! Вспомните потом….Действуйте уже сейчас, сейчас именно то время, когда надо все расставить по местам, – эмоционально выразилась артистка.

Скриншот Facebook

Также Приходько и пристыдила Лободу, которая так же не называет Россию – агрессором. На днях певица пожаловалась, что ей заблокировали страницу в Instagram на территории Украины. Также Светлана призвала тратить средства на реальную помощь, а не атаки ботов, однако Настю такие слова возмутили.

Господи угомоните ботокс! Он начал у неё мигрировать в мозг! Этих бл*дь двуж*пых надо моментально отрезать от Украины! Ни одна ни вторая ни даже третья не сказали что происходит у нас в стране! А у нас война! Война моя "дорогая", – написала Приходько

Скриншот Facebook

Отметим, что Регина Тодоренко также месяц молчит о войне на ее родине. Более того, пока Россия бомбит Украину, она решила помочь россиянам, теряющим заработок в соцсетях

А вот Вера Брежнева, в отличие от своих коллег, вместе с дочерью спасает украинских беженцев в Польше.

Реклама

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале . Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!