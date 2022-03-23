Пока Россия бомбит Украину, Тодоренко решила помочь россиянам, которые теряют заработок в соцсетях

Регина Тодоренко родом из Одессы. Телеведущая всегда с радостью рассказывала о своем городе, но после начала войны в Украине Тодоренко хранит молчание. Сейчас она занята не только подготовкой к рождению второго ребенка, но и записью интервью для своего YouTube-шоу "Пятница с Региной". Но новое видео на канале телеведущей будет не о российской агрессии, а о том, что в России запретили Facebook и Instagram.
Как рассказала Регина у себя в Telegram-канале, теперь она будет разбираться, как жить дальше в новых реалиях. Тодоренко анонсировала интервью с руководителем практики защиты репутации и информационных споров.
Телеведущая планирует обсудить признание Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией и чем это чревато для россиян. Также Регина постарается разобраться, как же теперь жить россиянам, для которых Instagram был единственной площадкой для бизнеса.
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Напомним, ранее Регина Тодоренко спела песню-протест, но удалила комментарии, когда ей напомнили о войне в Украине.
Телеведущую критикуют не только за молчание о вторжении России, но и за неуместные публикации. То Тодоренко советует посмотреть фильм о войне, то занялась разбором гардероба в Instagram.
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