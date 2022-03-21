Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Стужук заговорила

Брежнева в Польше

Синди с нами!

Джинни вышла замуж

Песня Серги

Концерты Монатика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

"Больно видеть несправедливость": команда Светланы Лободы вступилась за артистку

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 23:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подчиненные певицы обратились в нашу редакцию
Светлана Лобода сейчас в центре внимания
Светлана Лобода сейчас в центре внимания / Фото: instagram.com/lobodaofficial

На этой неделе появилась информация о том, что почетных званий "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины" хотят лишить целый ряд артистов, которые поддержали войну в Украине, замалчивали или отрицали ее. Комитет Верховной Рады обратился с таким требованием к президенту Зеленскому. Решения по этому вопросу пока еще нет, но мы продолжаем следить за ситуацией.

В этих списках есть имя артистки LOBODA, которая регулярно появляется на страницах СМИ.

Реклама
Светлана Лобода / инстаграм певицы

После публикации материала о списках звезд от Комитета гуманитарной и информационной политики к нам в редакцию пришло письмо от команды Светланы Лободы, в котором они вступились за своего руководителя в связи со свежими новостями.

Прошу вас также рассмотреть факт того, что какие бы списки ни были составлены, куда бы ни подавали люди – лишить или оставить звания, существует человеческая любовь и человеческая помощь, эти качества или есть, или нет, и их не скроет ничто и никогда! Нам как команде, которая видит всю правду, больно видеть несправедливость к артисту. Мы за честность, были, есть и будем! Надеемся, что вы тоже).

Сама же Светлана Лобода комментировала новости о списках и запросе о лишении ее звания следующим видео, в котором детально рассказывает о своих волонтерских инициативах.

Реклама

Напомним, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять