"Больно видеть несправедливость": команда Светланы Лободы вступилась за артистку

Подчиненные певицы обратились в нашу редакцию

Светлана Лобода сейчас в центре внимания / Фото: instagram.com/lobodaofficial

На этой неделе появилась информация о том, что почетных званий "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины" хотят лишить целый ряд артистов, которые поддержали войну в Украине, замалчивали или отрицали ее. Комитет Верховной Рады обратился с таким требованием к президенту Зеленскому. Решения по этому вопросу пока еще нет, но мы продолжаем следить за ситуацией.

В этих списках есть имя артистки LOBODA, которая регулярно появляется на страницах СМИ.

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Светлана Лобода / инстаграм певицы

После публикации материала о списках звезд от Комитета гуманитарной и информационной политики к нам в редакцию пришло письмо от команды Светланы Лободы, в котором они вступились за своего руководителя в связи со свежими новостями.

Прошу вас также рассмотреть факт того, что какие бы списки ни были составлены, куда бы ни подавали люди – лишить или оставить звания, существует человеческая любовь и человеческая помощь, эти качества или есть, или нет, и их не скроет ничто и никогда! Нам как команде, которая видит всю правду, больно видеть несправедливость к артисту. Мы за честность, были, есть и будем! Надеемся, что вы тоже).

Сама же Светлана Лобода комментировала новости о списках и запросе о лишении ее звания следующим видео, в котором детально рассказывает о своих волонтерских инициативах.

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