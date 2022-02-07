Принц Чарльз ждет не дождется принять британский престол

Принц Чарльз отреагировал на решение королевы даровать его жене Камилле титул королевы-консорта. / Фото: Getty Images

6 февраля Елизавета ІІ отметила платиновый юбилей правления – британский монарх находится на троне дольше всех современных правителей! Накануне Ее Величество официально заявила о своем желании наградить герцогиню Корнуолскую титулом королевы-консорта после того, как на престол взойдет ее старший сын – Чарльз.

Сам же принц Уэльский отметил, что он глубоко осознает честь оказанную его дорогой жене Камилле.

Реклама

Кроме того, Чарльз намекнул, что готов принять британский престол после Елизаветы II.

Принц Чарльз и королева Елизавета II. / Фото: Getty Images

Мы глубоко осознаем честь, оказанную моей матерью. Мы вместе стремились служить и поддерживать Ее Величество и всю нашу семью. Моя дорогая жена всегда была моей непреклонной поддержкой во всем, – говорится в сообщении принца Чарльза.

Также сын Елизаветы II отметил, что год беспрецедентного платинового юбилея дает всем возможность отпраздновать вместе служение королеве, "примером которой будут руководствоваться в ближайшие годы".

Реклама

Недавно королева Великобритании сделала важное официальное заявление – после ее ухода с поста, трон может занять ее сын Чарльз. По информации иностранных СМИ, во дворце уже готовят все необходимое, чтобы в ближайшее время подготовить народ к смене правителя и устроить церемонию коронации.

Ранее мы сообщали о том, что территория Виндзорского замка станет бесполетной зоной для защиты королевы Елизаветы.