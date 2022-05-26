Принц Гарри нанял телохранителя Майкла Джексона перед поездкой до Елизаветы II

Принц Гарри приедет на юбилей к королеве с опытным телохранителем. / Фото: Getty Images, Скриншот из видео

Вскоре принц Гарри вместе с Меган Маркл и детьми поедут в Великобританию на празднование Платинового юбилея правления Елизаветы II. Накануне своей поездки супруги решили перестраховаться и взять к себе на работу нового начальника службы безопасности.

Супруги наняли бывшего телохранителя Майкла Джексона – 45-летнего Альберто Альвареса. Впервые мужчину заметили рядом с принцем Гарри во время велосипедной прогулки в Монтесито, где внук Елизаветы II живет вместе с семьей, сообщает Daily Mail.

Реклама

Отмечается, что у главного начальника службы безопасности герцогов Сассекских 15-летний опыт работы в сфере личной охраны и обеспечения безопасности мероприятий. Он также раньше работал с группой One Direction.

Альберто работал с крупнейшими знаменитостями, поэтому знает все уловки, чтобы уберечь их от опасности. Он осторожен и был чрезвычайно предан Майклу. Он и Гарри кажутся хорошей парой, и Гарри надеется, что именно он позаботится о нем и его семье, – рассказал инсайдер.

Альберто Альварес сопровождает Майкла Джексона

Реклама

Кстати, в 2011 году Альберто свидетельствовал о смерти Майкла Джексона, ведь именно он вызвал службу спасения в ночь, когда легендарный артист плохо чувствовал себя. Семья Джексона уволила охранника после того, как артиста не стало.

Также впоследствии выяснилось, что еще до того, как Альварес попал на работу к Джексону, у него были проблемы с полицией из-за управления в нетрезвом состоянии и ссоры с применением физической силы.

В Сети уже начинают думать, действительно ли принц Гарри так сильно боится приезжать на родину или это просто ради безопасности сына Арчи и дочери Лилибет, которых родители возьмут с собой к родственникам.

Реклама

Меган Маркл и принц Гарри впервые за два года приехали вместе в Лондон / Фото: Getty Images

Но ни для кого не секрет, что герцоги Сассекские всегда заморачиваются над вопросом безопасности. К примеру, в марте Гарри и Меган не приехали на поминальную службу по принцу Филиппу из-за "недостаточного уровня охраны".

Напомним, что принц Гарри и его жена добровольно отказались от своих полномочий еще в 2020 году. Они переехали в США, где сын принцессы Дианы посещает психолога ради любимой.