Принц Гаррі найняв охоронця Майкла Джексона перед поїздкою до Єлизавети ІІ

Принц Гаррі приїде на ювілей до королеви з досвідченим охоронцем / Фото: Getty Images, Скріншот із відео

Вже незабаром принц Гаррі разом з Меган Маркл та дітьми поїдуть до Великої Британії на святкування Платинового ювілею правління Єлизавети ІІ. Напередодні своєї поїздки подружжя вирішило перестрахуватись та взяти до себе на роботу нового керівника служби безпеки.

Подружжя найняло колишнього охоронця Майкла Джексона – 45-річного Альберто Альвареса. Вперше чоловіка помітили поруч з принцом Гаррі під час велосипедної прогулянки у Монтесіто, де онук Єлизавети II живе разом із сім'єю, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що головний начальник служби безпеки герцогів Сассекських має 15-річний досвід роботи у сфері особистої охорони та гарантування безпеки заходів. Він також раніше працював з гуртом One Direction.

Альберто працював із найбільшими знаменитостями, тому знає всі хитрощі, щоб уберегти їх від небезпеки. Він обережний і був надзвичайно відданий Майклу. Він і Гаррі здаються гарною парою, і Гаррі сподівається, що саме він подбає про нього та його родину, — розповів інсайдер.

Альберто Альварес супроводжує Майкла Джексона

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До речі, у 2011 році Альберто свідчив у справі про смерть Майкла Джексона, адже саме він викликав службу порятунку у ніч, коли легендарний артист погано почувався. Сім'я Джексона звільнила охоронця після того, як артиста не стало.

Також згодом з'ясувалось, ще до того, як Альварес потрапив на роботу до Джексона, у нього були проблеми з поліцією через керування у нетверезому стані та сварку із застосуванням фізичної сили.

У Мережі вже починають думати, чи справді принц Гаррі так сильно боїться приїжджати на батьківщину чи це просто заради безпеки сина Арчі та доньки Лілібет, яких батьки візьмуть з собою до родичів.

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Меган Маркл і принц Гаррі вперше за два роки приїхали до Лондона / Фото: Getty Images

Ні для кого не секрет, що герцоги Сассекські завжди заморочуються над питанням безпеки. Наприклад, у березні Гаррі та Меган не приїхали на поминальну службу за принцом Філіппом через "недостатній рівень охорони".

Нагадаємо, що принц Гаррі та його дружина добровільно відмовилися від своїх повноважень ще в 2020 році. Вони переїхли до США, де син принцеси Діани відвідує психолога заради коханої.