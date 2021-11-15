Принц Уильям в ярости из-за съемок сериала Корона под его окнами

Принца Уильяма разозлила съемки сериала Корона в Лондоне / Фото: Getty Images, Twitter
Создатели сериала корона продолжают злить принца Уильяма. Известно, что герцог Кембриджский против того, чтобы Netflix экранизировалв отдельном эпизоде откровения принцессы Дианы с журналистом BBC. Теперь же принца Уильяма разозлило, что в 800 метрах от их с Кейт Миддлтон апартаментов в Кенсингтонском дворце снималась очередная сцена для сериала.
В Лондоне снимали сцену появления принцессы Дианы на публике после публичного признания Чарльза об изменах. Тогда леди Ди вышла в свет в платье с открытыми плечами и глубоким декольте, которое полностью противоречило королевскому протоколу. Этот наряд еще называет "платье мести".
Принц Уильям был взбешен этим решением. Они могли бы выбрать любое место, чтобы воссоздать сцену. Но они предпочли снимать на площадке, которую видно Уильяму из окна его спальни, – рассказал инсайдер изданию The Sun.
По словам источника, герцог Кембриджский собирается выяснить, как съемочной группе удалось получить разрешение на использование королевского парка для съемок драмы.
К слову, вокруг сериала "Корона" недавно возник еще один скандал. Друзья принцессы Дианы не в восторге от того, как создатели сериала планирует показать леди Ди в пятом сезоне "Короны". По мнению близкой подруги Дианы Джемаймы Хан, новый сезон может испортить репутацию мамы принцев Гарри и Уильяма. А младшего сына принцессы Дианы уже призвали разорвать контракт Netflix и защитить память матери.
О чем будет 5-й сезон "Короны"?
По традиции каждый сезон сериала охватывает период одного десятилетия. Четвертый сезон завершился примерно на 90-х, поэтому дальше мы ожидаем увидеть события, происшедшие в королевской семье до начала нулевых.
Предполагается, что центральным элементом пятого сезона станут непростые отношения принцессы Дианы и принца Чарльза. Уже в начале 90-х годов их брак стал очевидно проблемным и вскоре окончательно был развален.
Помимо этого, в 1992 году Елизавета II выступила с речью, в которой описала 1992 год, как annus horribilis. Это действительно было так, ведь помимо Дианы и Чарльза, в марте того года второй сын королевы, принц Эндрю, расстался с Сарой Фергюсон, а дочь – принцесса Анна – рассталась с Марком Филлипсом.
Расставание принцессы Дианы и принца Чарльза было очень долгим и сопровождалось массой скандалов. Например, СМИ просто "взорвались" от новостей о суицидальных наклонностях леди Ди. Вскоре, в 1997 году, она погибла в автокатастрофе.
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