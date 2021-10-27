В новом сезоне сериала Корона покажут скандальное интервью принцессы Дианы

Премьера пятого сезона популярного сериала о жизни королевской семьи – "Корона" состоится в следующем году. Одна из главных сюжетных линий будет посвящена принцессе Диане

/ Фото: Скриншот из YouTube

Netflix собирается экранизировать в отдельном эпизоде откровения принцессы Дианы с журналистом BBC. Об этом пишет Daily Mail.

Создатели "Короны" называют это интервью ключевым моментом пятого сезона. Сценаристы считают, что бурный брак между Чарльзом и Ди привел к ее откровениям на "Панораме", и последствия этого решения определили ее последние месяцы. Они вкладывают в это огромные средства, – рассказал инсайдер.

Принц Чарльз и принцесса Диана в сериале "Корона" / Фото: tribute.ca

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Известно, что ранее принц Уильям просил продюсеров не спекулировать на этой болезненной теме для королевской семьи.

Скандальное интервью принцессы Дианы BBC

В 1995 году журналист корпорации BBC Мартин Башира показал фальшивые выписки с банковских счетов, которые якобы свидетельствовали, что королевское окружение в обмен на деньги рассказывает о личной жизни принцессы прессе.

Также он подпитывал убеждения леди Ди в неверности принца Чарльза. Журналист говорил леди Ди о романе ее мужа с няней их детей Тигги Лег-Бурк, к которой она ревновала Чарльза. Он показал фальшивую справку о том, что любовница Чарльза сделала аборт и говорил, что муж принцессы Дианы тайно уезжает в путешествия с няней детей.

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Принцесса Диана и Мартин Башира во время того самого интервью / Фото: Instagram

В СМИ предполагают, что именно справка об аборте стала той самой финальной точкой, после которой леди Ди решилась на откровения. Заявления Дианы потрясли королевскую семью, и последствия сказанного преследовали ее всю оставшуюся жизнь до трагической гибели в 1997 году.

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