Принц Вільям лютує через зйомки серіалу Корона під його вікнами

Принца Вільяма розлютила зйомки серіалу Корона в Лондоні / Фото: Getty Images, Twitter

Творці серіалу корону продовжують дратувати принца Вільяма. Відомо, що герцог Кембриджський проти того, щоб Netflix екранізував в окремому епізоді одкровення принцеси Діани з журналістом ВВС. Тепер же принца Вільяма розлютило, що 800 метрів від їх із Кейт Міддлтон апартаментів у Кенсінгтонському палаці знімалася чергова сцена для серіалу.

У Лондоні знімали сцену появи принцеси Діани на публіці після публічного зізнання Чарльза про зради. Тоді леді Ді побачила світ у сукні з відкритими плечима і глибоким декольте, яке повністю суперечило королівському протоколу. Це вбрання ще називає "сукня помсти".

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Елізабет Дебікі повторила образ принцеси Діани для серіалу "Корона" / Фото: Instagram

Принц Вільям був розлючений цим рішенням. Вони могли б вибрати будь-яке місце, щоб відтворити сцену. Але вони вважали за краще знімати на майданчику, який видно Вільяму з вікна його спальні , – розповів інсайдер виданню The Sun.

За словами джерела, герцог Кембриджський збирається з'ясувати, як знімальній групі вдалося отримати дозвіл на використання королівського парку для зйомок драми.

До слова, довкола серіалу "Корона" нещодавно виник ще один скандал. Друзі принцеси Діани не в захваті від того, як творці серіалу планують показати леді Ді у п'ятому сезоні "Корони". На думку близької подруги Діани Джемайми Хан, новий сезон може зіпсувати репутацію мами принців Гаррі та Вільяма. А молодшого сина принцеси Діани вже закликали розірвати контракт Netflix та захистити пам'ять матері.

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Про що буде 5-й сезон "Корони"?

За традицією, кожен сезон серіалу охоплює період одного десятиліття. Четвертий сезон завершився приблизно на 90-х, тож далі ми очікуємо побачити події, що відбулися у королівській родині до початку нульових.

Передбачається, що центральним елементом п'ятого сезону стануть непрості стосунки принцеси Діани та принца Чарльза. Вже на початку 90-х років їхній шлюб став очевидно проблемним і незабаром остаточно був розвалений.

Принц Чарльз і принцеса Діана в серіалі "Корона" / Фото: tribute.ca

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Крім цього, в 1992 Єлизавета II виступила з промовою, в якій описала 1992, як annus horribilis. Це справді було так, адже крім Діани та Чарльза, у березні того року другий син королеви, принц Ендрю, розлучився з Сарою Фергюсон, а дочка – принцеса Анна – розлучилася з Марком Філліпсом.

Розлучення принцеси Діани та принца Чарльза було дуже довгим і супроводжувалося масою скандалів. Наприклад, ЗМІ просто "вибухнули" від новин про суїцидальні нахили леді Ді. Незабаром, 1997 року, вона загинула в автокатастрофі.

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