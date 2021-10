Продолжение "Секса в большом городе": все, что нужно знать о сериале

Продолжение сериала "Секс в большом городе" выйдет в конце 2021 года / Фото: HBO

Легендарный сериал "Секс в большом городе" вышел на экраны в 1998 году и обрел сумасшедшую популярность. Главными героинями стали женщины за 30, жизнь каждой из них вдохновляла зрителей. Спустя более чем 15 лет, шоу не утратило свою актуальность: сериал пересматривают, разбирают цитаты, и... снимают продолжение.

Новая глава жизни героинь раскроется в сериале And Just Like That. Создатели интригуют поклонников уже больше полугода, ведь все детали шоу до конца не раскрываются. Что на данный момент известно о сериале – рассказываем.

Реклама

Дата выхода продолжения "Секса в большом городе"

Съемки продолжения "Секса в большом городе" / Фото: Скриншот из YouTube

Платформа HBO Max анонсировала, что релиз сериала состоится в декабре 2021 года. Точная дата не названа, но ждать уже осталось немного.

Планируется, что первый сезон будет состоять из десяти эпизодов, каждый из которых будет длиться по 30 минут.

Реклама

Сюжет

На съемках продолжения сериала "Секс в большом городе" (And Just Like That...) / Фото: Скриншот из YouTube

Как гласит официальный синопсис, Кэрри, Миранда и Шарлотта пройдут трудный путь от сложностей в жизни в 30 лет и до решения еще более непростых вопросов в 50 лет. Все это заставляет нас задуматься еще глубже, чем Кэрри Брэдшоу во время "ночной смены" за компьютером.

Подробностей, конечно, мало. Скорее всего, мы узнаем, что случилось с карьерой Кэрри Бредшоу, как изменились ее отношения с друзьями Мирандой и Шарлоттой, которые стали матерями девочек подростков. Также вероятно появятся отсылки к пандемии, которая тоже оказала влияние на жизни всех персонажей.

Реклама

Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер на съемках продолжения "Секса в большом городе" в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Кто из актеров вернется к ролям?

Как известно, Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс, не возвращается в продолжении. Но уже появились слухи, что ее заменит новенькая - Николь Ари Паркер, которая засветилась на съемках. Она сыграет Лизу Тодд Уэкслер, маму троих детей и режиссера-документалиста.

В продолжении "Секса в большом городе" Ким Кэттролл заменит Николь Ари Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

В продолжении успел сняться и Уилли Гарсон – тот самый друг-гей Кэрри Бредшоу – Стэнфорд Блэтч. К сожалению, актер ушел из жизни в сентябре этого года.

Сара Джессика Паркер и Уилли Гарсон на съемках продолжения "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Вернется к своей роли Мистера Бига и Крис Нот. Без финансиста и по-совместительству возлюбленного Кэрри Бредшоу сложно представить сериал. Конечно, за 17 лет многое в их отношениях, которые можно смело назвать токсичными, изменилось. Поэтому еще более любопытно будет наблюдать за ними.

Крис Нот и Сара Джессика Паркер в образах Мистера Бига и Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

Смотрите новый тизер перезапуска "Секса в большом городе":

Еще материалы по теме: