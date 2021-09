Видео дня: смотрите тизер перезапуска Секса в большом городе

Канал HBO Max выпустил короткий ролик продолжения сериала про четырех подруг, который выйдет на экраны до конца этого года

Вышел тизер сериала And Just Like That... / Фото: HBO

Точная дата премьеры And Just Like That... пока не анонсирована. Ожидается, что продолжение "Секса в большом городе" будет состоять из десяти новых эпизодов, каждый из которых будет длиться по 30 минут.

В тизере, опубликованном в Instagram-аккаунте сериала, показали Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотту (Кристен Дэвис), Миранду (Синтия Никсон), а также мистера Бига (Крис Норт).

Напомним, что в предстоящем продолжении культового сериала "Секс в большом городе" – And Just Like That – будет лишь три героини, после того как Ким Кэттролл отказалась от съемок.

На замену ей пришла другая актриса и новая героиня. Знаменитую тройку дополнила 50-летняя актриса Николь Ари Паркер.

Она сыграет роль Лизы Тодд Уэкслер – мамы троих детей и режиссера-документалиста.

Недавно в Сети появились фото главных героев "Секса в большом городе" – мистер Биг и Керри Брэдшоу выясняли отношения прямо посреди улицы Нью-Йорка.

Культовый сериал "Секс в большом городе" возвращается – смотрите видео:

