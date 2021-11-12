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Официально: Пэрис Хилтон вышла замуж

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
12 ноября, 08:29
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40-летняя светская львица вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Радостной новостью Пэрис Хилтон поделилась у себя в Instagram
/ Фото: instagram.com/parishilton

Информации о свадьбе пока не так много. У себя в соцсетях Пэрис опубликовала лишь одно фото.

Торжество прошло в поместье Бель-Эйр, которое принадлежит ее покойному дедушке. Как рассказал инсайдер портала E!News, свадебное платье светская львица выбрала поздно вечером накануне события. К слову, торжество будет продолжаться три дня и три ночи.

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Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
Пэрис Хилтон впервые вышла замуж / Фото: instagram.com/parishilton

Известно, что на мероприятии присутствовали звезды – Эмма Робертс, Эшли Бенсон и певица Bebe Rexa.

Напомним, светская львица трижды была помолвлена, но так и не связала себя узами брака. Пэрис Хилтон и Картер Реума знакомы около 15 лет, однако близкие отношения начали их связывать год назад. В феврале этого года светская львица объявила о помолвке с избранником.

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Пэрис Хилтон и Картер Реум
Пэрис Хилтон и Картер Реум / Фото: parishilton.com

Я познакомился настоящей Пэрис, когда мы остались вдвоем в течение последних 15 месяцев, и я очень счастлив, что она согласилась стать моей женой и партнером. Она излучает доброту, трудолюбие, искренность, ее голос делает этот мир лучше. Она будет замечательной женой и будущей матерью, – признавался ранее Картер.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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