Пугачева сменила цвет волос и теперь выглядит моложе Галкина (фото)

Алла Пугачева похвасталась новым цветом волос / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/vpshmagazine
72-летняя Алла Пугачева, которая недавно похоронила близкого друга, приковала к себе взгляды папарацци на красной дорожке светского ивента.
Певица пришла на премьеру в темно-сером костюме и черных ботинках, но изюминкой ее образа стал новый цвет волос.
В Сети отмечают, что блондинкой Примадонна выглядит значительно моложе и ей очень идет новый образ.
Свою новую прическу Алла Борисовна прокомментировала коротко:
Изредка хочется чего-нибудь другого.
Алла Пугачева и Максим Галкин редко посещают светские мероприятия – все свое время пара проводит в загородном доме, вместе со своими детьми. У знаменитостей есть дочь Елизавета и сын Гарри.
Недавно сообщалось, что Филипп Киркоров купил для детей квартиру за 13,5 млн долларов по соседству с Пугачевой – певец приобрел апартаменты в одном из элитных жилых комплексов в Москве в районе Арбата.
Квартира представляет собой элитный пентхаус площадью 537 квадратных метров.
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