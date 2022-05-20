Путинист Григорий Лепс неожиданно встал на защиту Аллы Пугачевой, которая уехала в Израиль

Григорий Лепс надеется, что Алла Пугачева вернется на Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

Алла Борисовна с Максимом Галкиным и детьми уже около трех месяцев находятся в Израиле. Они уехали из РФ сразу после нападения российских солдат на Украину. И хоть Пугачева говорила, что все-таки собирается возвращаться на родину, но злобные рашисты не перестают ее хейтить.

В частности, фанатка Путина Надежда Бабкина наехала на Аллу Пугачеву и заявила, что "артистка плюнула в родину из-за границы". А вот Григорий Лепс, открыто поддержавший кровавый путинский режим и войну в Украине, на удивление, вступился за Примадонну.

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Артист уверяет своих коллег-рашистов, что Алла Борисовна отправилась в Израиль на отпуск и вскоре вернется.

Лепс назвал Примадонну великой артисткой и подчеркнул, что она, в отличие от своего мужа, никаких заявлений не делала.

Зачем сразу ставить ярлыки? Пугачева – большая артистка. Может, просто человек отдыхает. От нее не было никаких заявлений в ту или иную сторону. Люди вернутся на родину, будут работать и будут работать хорошо, – высказался певец во время пресс-конференции в пропагандистском агентстве.

А вот по поводу Максима Галкина, то Лепс намекнул, что осуждает позицию юмориста, который в отличие от многих коллег, думает своей головой и не боится противостоять лживой и кровавой путинской власти.

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Напомним, ранее Лепс приезжал на Донбасс, чтобы выступить перед российскими убийцами. Тогда украинская певица Тина Кароль жестко пристыдила путиниста, назвав его "пищей для червей".