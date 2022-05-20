Путініст Григорій Лепс неочікувано встав на захист Алли Пугачової, яка поїхала в Ізраїль

Григорій Лепс сподівається, що Алла Пугачова повернеться на Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Алла Борисівна з Максимом Галкіним та дітьми вже майже три місяці перебувають в Ізраїлі. Вони виїхали з РФ одразу після нападу російських солдат на Україну. І хоч Пугачова казала, що все-таки збирається повертатись на батьківщину, але злосні рашисти її хейтять.

Зокрема, фанатка Путіна Надія Бабкіна наїхала на Аллу Пугачову та заявила, що "артистка плюнула у батьківщину з-за кордону". А от Григорій Лепс, який відкрито підтримав кривавий путінський режим і війну в Україні, на диво, заступився за Примадонну.

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Артист запевняє своїх колег-рашистів, що Алла Борисівна вирушила до Ізраїлю на відпустку і незабаром повернеться.

Лепс назвав Примадонну великою артисткою і наголосив, що вона, на відміну від свого чоловіка, жодних заяв не робила.

Навіщо одразу ставити ярлики? Пугачова – велика артистка. Може просто людина відпочиває. Від неї не було жодних заяв у той чи інший бік. Люди повернуться на батьківщину, будуть працювати і працюватимуть добре, – висловився співак під час пресконференції у пропагандистському агентстві.

А от щодо Максима Галкіна, то Лепс натякнув, що засуджує позицію гумориста, який на відмінну від багатьох колег, думає своєю головою та не боїться протистояти брехливій й кривавій путінській владі.

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Нагадаємо, раніше Лепс приїжджав на Донбас, щоб виступити перед російськими вбивцями. Тоді українська співачка Тіна Кароль жорстко присоромила путініста, назвавши його "їжею для хробаків".