Путинский артист Коля Басков пригрозил Ирине Венедиктовой трибуналом

Николай Басков угрожает Ирине Венедкитовой после обвинений в роспропаганде / Фото: Instagram

Народный артист России Николай Басков, которого объявили в международный розыск из-за пропаганды войны в Украине, решил прокомментировать обвинения в свой адрес.

Как заявил Басков, о том, что его в чем-то подозревают он узнал из СМИ. После чего российский артист решил "потягаться" с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой и пригрозил ей трибуналом.

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Ирина Венедиктова, надеюсь, что в скором времени вас тоже ждет. Только не расследование и суд, а трибунал из-за совершаемых действий против Вашего же народа и из-за поддержки опытов с биологическим оружием на вашей территории. И, конечно, из-за поддержки фашизма на государственном уровне, – заявил путинский приспешник.

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Кроме того, Басков добавил, что поздравляет Венедиктову с наступающим праздником: "Только не с 8 марта, а с 18 марта".

Как известно, оккупация Крыма произошла в марте 2014 года. Сторонники Путина и аннексии прозвали этот период "крымской весной" (хэштег Коля не забыл) и официально сделали 18 марта "днем воссоединения Крыма с Россией".

Мы же надеемся, что до 18 марта путинист Николай благополучно встретит в стенах исправительного учреждения.

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Кстати говоря, Тину Канделаки скоро также объявят в международный розыск.

Кроме того, Олега Газманова заочно арестовали в Украине и объявили в международный розыск. Также Никита Михалков получил от украинского суда постановление о заочном аресте.

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