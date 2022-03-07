Николай Басков доигрался. Украинский суд разрешил арестовать артиста за поддержку войны

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова посоветовала российскому певцу искать адекватных и грамотных юристов, пока есть время

Николая Баскова объявят в международный розыск / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Наконец-то досталось и Николаю Баскову, у которого "Россия войны не начинает, а заканчивает" и война в Украине это всего лишь "миротворческая спецоперация". Сейчас украинская прокуратура начала процедуру объявления артиста в международный розыск.

В Facebook Ирина Венедиктова заявила, что процессуальный статус Николая Баскова на территории Украины – подозреваемый.

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Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Более того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте, – объяснила генпрокурор.

Также Венедиктова подчеркнула, что в ближайшем будущем Басков будет задержан правоохранительными органами той страны, границу которой он пересечет.

По словам генпрокурора, "своими действиями артист пропагандировал, оправдывал войну, пригласил смерть в Украину, и этот факт правоохранители проигнорировать просто не могут".

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Вы ведь хорошо понимаете, что ваш призыв, распространенный в социальных сетях – это миллионы "инфицированных" вашим "мнением" граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие, – написала Венедиктова.

Генпрокурор порекомендовала Николаю Баскову найти юристов, поскольку "первые звонки, которые он совершит, результата не дадут".

Ваши друзья во власти порекомендуют забыть об этом нелепом инциденте и продолжать богато и красиво жить. Наша же задача несколько иная – показать всему миру, что украинские прокуроры и судьи действуют исключительно в рамках закона, предоставляя подозреваемому лицу все возможности для осуществления своей защиты, – добавила она.

Кстати говоря, Тину Канделаки скоро также объявят в международный розыск.

Кроме того, Олега Газманова заочно арестовали в Украине и объявили в международный розыск. Также Никита Михалков получил от украинского суда постановление о заочном аресте.

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