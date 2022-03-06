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Тину Канделаки на днях объявят в международный розыск

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 марта, 17:34
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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что российская ведущая совсем скоро ответит за распространение кремлевской пропаганды
Тина Канделаки ответит за распространение фейков о войне на Украине.
Тина Канделаки ответит за распространение фейков о войне на Украине. / Фото: Instagram, Facebook

Тина Канделаки принадлежит к тем знаменитостям, которые дезинформируют о нападении Путина на Украину. За это ей уже успела упрекнуть Нателла Крапивина.

Также Ирина Венедиктова у Facebook сообщила, что вскоре украинская прокуратора инициирует процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск. После этого при попытке пересечения границы других государств она будет задержана компетентными органами с целью экстрадиции в Украину.

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Российская телеведущая обвиняется в распространении через собственные медийные каналы ложной информации и путинской пропаганды.

Прокуроры, проанализировав контент телеграмм канала, принадлежащего вам, крайне удивились – вы являетесь одним из ключевых "распространителей" идей и лозунгов кремлевской военной машины. Вы, Тинатин Гивиевна, вы. Разве это может быть правдой? Выясняется, может и является чистой правдой, – написала генпрокурор.

По данным Венедиктовой, 24 февраля 2022 года Канделаки предложила своим поклонникам мысли такого содержания:

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Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозные Верховной Рады, политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович. Как раз операция началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло 14 года.

По словам Ирины Венедиктовой, телеведущая просит своих читателей не доверять никакой другой информации, кроме тех, которые поступаю с экранов росТВ. А такие призывы – это преступление.

Подконтрольные власти в РФ намеренно вскармливают граждан дешевыми фейками, а вы, Тинатин Гивиевна, в этой информационной столовой стоите на раздаче протухших десертов, – обратилась генпрокурор к телеведущей.

Сейчас процессуальный статус Канделаки в Украине – лицо, подозреваемое в совершении преступления. В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления ведущей в международный розыск.

Согласно уже устоявшейся традиции, единственное, о чем я хочу вас попросить – найти хороших юристов и не обращаться за правовой помощью к тем, кто вас просит распространять лживую и вредоносную информацию. Они вам правду не скажут. А правда в том, что при попытке пересечения границы других государств, вы будете задержаны компетентными органами с целью экстрадиции в Украину, – написала генпрокурор.

Напомним Олега Газманова заочно арестовали в Украине и объявили в международный розыск. Также Никита Михалков получил от украинского суда постановление о заочном аресте.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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