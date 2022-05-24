Пышнотелая модель Эшли Грэм чуть не умерла во время домашних родов: "Я уже видела темноту"

Знаменитая американская модель plus size впервые поделилась личными переживаниями, о которых раньше не решалась рассказать

Роды Эшли Грэм прошли с осложнениями / Фото: instagram.com/ashleygraham

Зимой Эшли Грэм во второй раз узнала материнское счастье. Модель и ее муж Джастин Эрвин стали родителями сыновей-близнецов Романа и Малачи. Однако, как призналась звезда, появление малышей на свет чуть не стоило ей жизни.

Как призналась 34-летняя модель изданию Glamour, ту ночь родов она никогда не забудет. Эшли говорит, что все прошло быстро. Она рожала дома с помощью акушерок. Ее мальчики – Роман и Малачи – появились на свет с разницей в два часа и семь минут.

Реклама

Эшли Грэм с близнецами / Фото: instagram.com/ashleygraham

Однако моменты счастья быстро переросли в страх. Ведь после родов Эшли резко потеряла сознание. Впоследствии модель узнала, что у нее было сильное кровотечение.

Все, что я помню, – это ощущение легкого прикосновения к моей щеке. Позже я узнала, что в тот момент меня били по щекам, пытаясь привести в чувство, а мой муж Джастин молился мне в ухо. Я же видела тьму и что-то похожее на звезды, – поделилась Эшли Грэм.

Когда же она очнулась, ее пытались успокоить, говоря, что все в порядке. Однако Эшли знала, что что-то не так.

Реклама

Они не хотели тогда мне говорить, что я потеряла литры крови. Но даже несмотря на то, что они не хотели вдаваться в детали, я осмотрела комнату, увидела буквально повсюду кровь и издала этот глубокий внутренний крик – эмоциональное освобождение от хаоса, который я только что пережила, – вспоминала Эшли.

Как потом узнала звезда, одной из акушерок пришлось перевернуть ее и давить пальцем над тазовыми костями, чтобы остановить кровотечение. Также ей кололи окситоцин.

У Эшли Грэм есть трое сыновей / Фото: instagram.com/ashleygraham

Грэм не могла ни сесть, ни ползти. Поэтому акушерки взяли двуспальную простыню, положили роженицу на нее и затащили по коридору в комнату для гостей, где была выдвижная кровать, на которой Эшли провела следующие четыре дня.

Реклама

Я неделю не могла ходить. И не выходила из дома около двух месяцев. Мои акушерки навещали меня каждый день. Думаю, им казалось, что эти тяжелые события будут меня мучить, но я все время им говорила: "Вы все спасли меня. Бог спас меня. Это настоящее чудо", – призналась модель.

У Эшли Грэм произошел выкидыш

Эшли поделилась еще одним моментом в своей жизни. До беременности близнецами она ждала еще одного ребенка. Однако в феврале 2021 года у Эшли произошел выкидыш.

Я не делилась этим до сих пор, но я забеременела в январе 2021 года, в день рождения моего мужа. Так как это была моя вторая беременность, она начала проявлять себя рано, и мы были так взволнованы. Но в конце февраля у меня произошел выкидыш. Это было разрушительно. На сегодняшний день это одна из самых больших потерь в моей жизни, – поделилась модель.

Кратко о личной жизни модели

Эшли Грэм вышла замуж за кинооператора Джастина Эрвина в 2010 году, спустя год после знакомства. Через десять лет у пары родился первенец – сын Айзек.

Эшли не стесняется своего тела и постоянно публикует в соцсети фото в белье, демонстрируя растяжки и складки на коже. Она является поклонницей движения Health at Every Size.

Грэм стала первой plus-size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 году.

Напомним, на днях Рианна стала мамой впервые. У певицы и ее бойфренда A$AP Rocky родился мальчик.