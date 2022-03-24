Разоблачение Веры Брежневой! Певица призналась, куда она на самом деле сбежала из России

Вера Брежнева отправилась в Италию после начала российско-украинской войны / Фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева уже долгое время жила и работала в России. Но утро 24 февраля все изменило – РФ напала на Украину и артистка очень переживала за свою Родину и родных, также она старалась открыть глаза на правду о войне бессознательным россиянам.

На днях Брежнева опубликовала информацию о том, что волонтерит в центре для помощи беженцам, а также попросила поклонников присоединиться к работе организации в Люблине. Из этого фанаты поняли, что артистка находится в Польше. Но, как выяснилось, знаменитость помогает беженцам в другой стране – Италии.

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Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где я уже почти месяц. Пункты/центры есть по всей Европе. Мы все делаем одно дело. Обнимаю всех, кто готов оказать любую свою помощь, всех, кто помогает, всех молящихся. Вот это называется любовь, – написала Брежнева в Instastories.

Скриншот Instastories

Артистка отметила, что в Италии волонтеры могут справиться, а вот в Польше всегда нужна помощь.

Кстати, именно в Италии Вера и ее муж, продюсер Константин Меладзе, сыграли свадьбу в 2015 году. Вероятно, там у пары есть свой дом. Ранее звезда рассказывала, что ее муж находится в Киеве вместе с детьми от первого брака – там он вынужден периодически прятаться в бомбоубежищах из-за обстрелов оккупантов.

Отметим, Вера Брежнева неоднократно публично осуждала путинский режим и войну в родной Украине. В то же время ее коллеги, Ани Лорак и Светлана Лобода – молчат, боясь за свою карьеру в РФ.

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