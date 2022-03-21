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Запрыгнула в последний вагон? LOBODA рассказала, как усиленно помогает украинским беженцам

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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21 марта, 21:35
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Теперь украинская звезда, которая много лет была одной из тех, кто активно выступал в РФ, делится с миром, как она заботится об украинских гражданах за границей
Светлана Лобода записала видеообращение
Светлана Лобода записала видеообращение / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, после того, как появились статьи о неуплате налогов в Украине и смене гражданства на мальтийское, певица LOBODA оправдывалась, показывая свой украинский паспорт. А сегодня артистка, которую критикуют за ее любовь к РФ (и постоянные гастроли даже в самые темные времена для страны) и нежелание назвать Путина агрессором, записала видео, в котором рассказала о своей помощи украинским беженцам.

На своей странице в инстаграме Светлана Лобода опубликовала видео, в котором сообщила, что вместе с семьей посещает разные точки миграционных служб, волонтерские центры и помогает людям, которые нуждаются в еде, бытовой химии, медикаментах. Она помогает обеспечивать необходимым людей, вынужденных покинуть свой дом из-за войны.

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В описании к видео она указала, что теперь волонтерит и ей плевать на тех, кто не считает ее патриоткой:

С самого начала боевых действий мой офис переквалифицировался в волонтерский штаб. Я ежеминутно оказываю всестороннюю помощь в их работе и делаю все, что от меня зависит, чтобы каждый человек смог получить хотя бы предметы первой необходимости. Я знаю, что сегодня все чаще появляются всевозможные "списки", в которых людей снова пытаются разделить по принципу "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом". Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься… а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей для умирающих с голоду детей! Низкий поклон всем, кто сегодня волонтерит вместе со мной!

Очевидно, артистка имела в виду тот факт, что в Украине ее хотят лишить званий, а в России она стала нерукопожатной после видео со слезами.

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Но далеко не все воспринимают новое заявление Светланы. Да, то, что она сейчас помогает украинцам – похвально, но ведь она по-прежнему не назвала Путина виновником войны в Украине и до этого столько лет игнорировала любые патриотические настроения в Украине. Это видео уже называют попыткой запрыгнуть в последний вагон, чтобы окончательно не стать изгоем на родине.

К слову, сегодня стало известно, что Вера Брежнева вместе с дочерью спасают украинских беженцев.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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