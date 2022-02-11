Регина Тодоренко действительно беременна? Вот доказательства

Уже несколько месяцев публика думает, действительно ли Регина Тодоренко беременна. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Впервые слухи о беременности Регины Тодоренко появились в Telegram-канале "Только никому" в январе. Сама телеведущая не дает никаких комментариев по этому поводу.

А вот по информации других инсайдеров, Регина и Влад действительно готовятся стать родителями во второй раз, но радостную новость они планировали сообщить в марте в интервью одному из российских журналов. В то же время PR-менеджер артистки Нина Пономарева говорит, что ей ничего не известно о беременности Тодоренко.

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Действительно ли Регина ждет появления еще одного малыша – точно не известно. Однако фаны заметили, что Тодоренко сейчас начала реже постить откровенные фото. А если делится новыми кадрами, то прикрывает животик.

Регина Тодоренко рассказала, как Влад Топалов помог ей справиться с комплексами / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Также появление звезды в новом сезоне российского шоу "Маска" подлило масла в огонь. Telegram-канал "Звездач" опубликовал фото звезды из нового выпуска проекта, где у нее виден кругленький животик, который, очевидно, она пыталась спрятать за футболкой оверсайз и пиджаком, но не очень то и получилось

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Напомним, во время первой беременности Тодоренко максимально долго скрывала живот. Она носила мешковатую одежду, делала фото с определенного ракурса, чтобы не выдать свою тайну.

У Регины Тодоренко и Влада Топалова есть один сын – Михаил. Мальчик родился 5 декабря 2018 года. Ранее в интервью ТВ-звезда неоднократно говорила, что хочет стать многодетной мамой.

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Между прочим раньше Тодоренко уже подогревала слухи о своей беременности новыми фото.