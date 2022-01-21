Регина Тодоренко беременна во второй раз? Представитель телеведущей ответила на вопрос

По информации инсайдеров, Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся стать родителями во второй раз, но радостную новость они планировали сообщить в марте в интервью одному из российских журналов

В окружении Регины Тодоренко прокомментировали слухи о второй беременности телеведущей / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Впервые слух о пополнении в семье Тодоренко-Топалов появился в Telegram-канале "Только никому". Сама телеведущая никак комментариев дает.

А вот писательница Дарья Мишина, которая писала за Тодоренко детскую книгу, вспомнила один из разговоров с Региной.

Реклама

Изначально планировалось, что произведение выйдет этой весной – к старту нового сезона ее программы. Но при личной встречи Регина проговорилась, что поводов для презентации на самом деле будет два. И вскользь упомянула, что к этому времени планирует родить еще одного ребенка, – сказала писательница в беседе с kp.ru.

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

PR-менеджеру артистки Нине Пономаревой ничего не известно о беременности Регины.

Вы говорите про рождение второго ребенка, а я даже не знаю, что она беременна. Видимо, до вас информация доходит быстрее

Реклама

Тодоренко сейчас стала реже выкладывать посты. А если и делится новыми фото, то живет прикрывает.

/ Фото: instagram.com/reginatodorenko

/ Фото: instagram.com/reginatodorenko

Реклама

Внимательные поклонники это заметили и в комментариях некоторые обсуждают в Instagram возможное пополнение в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Отметим, во время первой беременности Тодоренко максимально долго скрывала округлившийся живот – ведущая носила мешковатую одежду, делала фото с определенного ракурса и принимала такие позы, чтобы не рассекретить беременность.

У Регины Тодоренко есть сын Михаил. Мальчик родился 5 декабря 2018 года. Ранее в интервью Тодоренко не раз говорила, что хочет стать многодетной мамой.

Ранее мы писали, что Тодоренко вместе с мужем и сыном впервые за долгое время появилась на светском мероприятии.