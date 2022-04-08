Регина Тодоренко нарушила молчание после новости о смерти экс-бойфренда в Буче

Регина Тодоренко после новости о смерти экс-бойфренда опубликовала стих Марины Цветаевой / Фото: Скриншот из YouTube

Одесситку Регину Тодоренко все критикуют из-за молчания о российской агрессии. Устав от постоянного хейта, телеведущая решила на время уйти из соцсетей. Но после того, как вчера стало известно о гибели ее экс-бойфренда телеведущая в Stories сделала неоднозначную публикацию.

Регина ничего лучше не придумала как опубликовать фото свечи и строчки из стиха Марины Цветаевой "Уж сколько их упало в эту бездну".

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Скриншот: Instagram

Непонятно реакция ли это на новость о смерти бывшего парня или таким образом Тодоренко решила почтить память всех украинцев убитых рашистам.

Напомним, телеведущую критикуют не только за молчание о вторжении России, но и за неуместные публикации. То Тодоренко советует посмотреть фильм о войне, то занялась разбором гардероба в Instagram.

К слову, на днях Регина объяснила, почему она не будет говорить о нападении России. Все из-за того, что они с ее мужем Владом Топаловым не могут найти общий язык в вопросах войны в Украине.

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