Рэпер YARMAK вступил в ряды ВСУ

Рэпер будет защищать родину в рядах ВСУ / Фото: Инстаграм YARMAK

Идет третий день вторжения России в Украину. Каждый в этой борьбе с российскими оккупантами помогает, как может. Все наши мольбы и слова благодарности сейчас к нашей сильной армии!

Сегодня стало известно о том, что известный украинский рэпер YARMAK также пошел в военкомат и теперь он в ЗСУ!

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А после поделился фото.

скриншот из инстаграм рэпера

Артист также поблагодарил ВСУ, отметил, как мы все ими гордимся. И записал обращение для россиян:

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Я никого уже не буду призывать на митинги в России. Я не вижу в этом смысла. Я об этом 8 лет пел песни, снимал клипы, писал посты. За мной даже закрепился образ какого-то националиста, хотя я просто понимал, к какой трагедии это все идет. Даже сейчас вы пишите такие гадости, что я даже не знаю. Поколения нужны, чтобы тот грех и то зло, которое совершили вы как соучастники, своим молчанием о преступлении. Не окупить вам свои грехи. Поэтому, як кажуть в Україні – ви втрачені.

Тем временем западные звезды всячески оказывают украинцам поддержку:

Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.

Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".

Семейство Кардашьян также обращают внимание мира к войне в Украине.

Знаменитая певица Мадонна, заявив, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.

Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.

Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.

Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.

Все будет Украина!