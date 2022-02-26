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Кардашьяны с нами: Крис Дженнер, Хлое, Кендалл и Кайли поддержали Украину

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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26 февраля, 11:33
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Мировые знаменитости продолжают высказываться против войны в Украине, которую развязал Путин
Семейство Кардашьян поддержало Украину
Семейство Кардашьян поддержало Украину / Фото: instagram.com/kimkardashian

Вчера мы писали о том, что Ким Кардашьян вступилась за Украину. А сегодня стало известно, что все знаменитое семейство поддерживает нас в борьбе против российских оккупантов.

На своих страницах в инстаграм знаменитые и влиятельные женщины выражали свою поддержку, привлекая также внимание всего мира к войне в Украине.

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Кайли Дженнер

скриншот из инстаграм Кайли Дженнер

Кендалл Дженнер

скриншот из инстаграм Кендалл Дженнер

Крис Дженнер

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скриншот из инстаграм Крис Дженнер

Хлое Кардашьян

скриншот из инстаграм Хлое Кардашьян

Кортни Кардашьян

скриншот из инстаграм Кортни Кардашьян

И хотя знаменитое семейство вряд ли прочитает этот текст, украинцы очень благодарны за поддержку в это непростое время.

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Также напомним, в связи с войной в Украине против вторжения России выступили:

И многие-многие другие.

Помните, все будет Украина!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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