Кардашьяны с нами: Крис Дженнер, Хлое, Кендалл и Кайли поддержали Украину

Вчера мы писали о том, что Ким Кардашьян вступилась за Украину. А сегодня стало известно, что все знаменитое семейство поддерживает нас в борьбе против российских оккупантов.
На своих страницах в инстаграм знаменитые и влиятельные женщины выражали свою поддержку, привлекая также внимание всего мира к войне в Украине.
Кайли Дженнер
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И хотя знаменитое семейство вряд ли прочитает этот текст, украинцы очень благодарны за поддержку в это непростое время.
Также напомним, в связи с войной в Украине против вторжения России выступили:
- Знаменитая певица Мадонна, заявив, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
- Фотограф Саша Самсонова призвала остановить войну.
- Актриса Шеннен Доэрти просит звезд не молчать о войне в Украине.
- Музыкант Джаред Лето также оказывал поддержку в Сети.
- Голливудский актер Даниэль Брюль призвал остановить войну в Украине.
И многие-многие другие.
Помните, все будет Украина!