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Потап удивил заявлением, что они с Каменских дома общаются на украинском (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
16 сентября, 17:42
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Как оказалось, украинского языка в жизни Потапа намного больше, чем многие думали. Несмотря на то, что большинство песен группы MOZGI – русскоязычные, дома артист общается на украинском
Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Продюсер и солист популярной группы MOZGI, которая недавно выпустила танцевальный трек "Ой, мамо", Потап рассказал, кто побудил его на новый украиноязычный этап в творчестве. Хотя сами MOZGI называют вдохновителей в этом вопросе креативного директора Влада Болсуна, в жизни Потапа все началось еще раньше.

В интервью в программе "Зірковий шлях" на телеканале Украина Потап признался, что у него был "домашний" разговор о языковом вопросе. Как оказалось, именно супруга артиста, Настя Каменских побудила его перейти на украинский.

Мы дома общаемся. Мама Насти говорит по-украински. И когда с Настей говорил, она сказала мне: "А когда Украине становиться Украиной?" И у нас языковой вопрос в семье был решен после этой фразы, – рассказал Потап.

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Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап / Фото: пресс-служба

После выхода трека "Ой, мамо" MOZGI выступили на НСК "Олимпийском" 24 августа, где зажгли с "Козацким миксом". Артисты исполнили народные песни в современной аранжировке.

Эксклюзивное интервью с группой MOZGI и Потапом – смотрите в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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