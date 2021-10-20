Роман Свечкоренко из Холостяки о разводе после 10 лет брака: Я устал где-то через 5-6 лет

Блогер и участник шоу "Холостячка-2" Роман Свечкоренко рассказал о своем разводе с супругой / Фото: Скриншот из YouTube

Роман Свечкоренко, которого ранее заметили на концерте Златы Огневич, был женат на его возлюбленной, Илоне, в течение 10 лет. У пары есть общая дочь Мия. В новом интервью для Анны Олицкой и ее YouTube-программы "Без комплексов" блогер и психолог рассказал, что до сих пор женат.

Как в комментарии "Сегодня" отметил PR-менеджер Романа, запись интервью проходила весной этого года - до участия Свечкоренко в съемках шоу, поэтому неизвестно, разведен ли блогер на данный момент или еще нет. Это зрителям предстоит узнать в пятницу во время очередного выпуска "Холостячки".

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К слову, не забудьте, что в субботу стартует суперпремьера шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Что известно о разводе Романа Свечкоренко

Вот, что Роман рассказал Анне о расставании с супругой:

Я подал на развод еще в конце 2020 года. Мы не вместе уже больше года, но мы не сразу подали на развод. Вопрос был не в том, чтобы помириться, воссоединиться, а чтобы все было комфортно для нас двоих. Чтобы мы не ссорились, нашли общий язык, чтобы не страдал ребенок. Полгода мы еще не подавали на развод, – объяснил Роман.

Скриншот: YouTube

По словам Романа они оба с супругой не могли найти компромисс. У них, как и у многих других людей, возникали бытовые ссоры.

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К слову, пара пережила очень тяжелые роды – изначально Илоне, супруге Романа, должны были делать кесарево сечение, но в итоге девушка рожала естественным путем. По словам Романа, процесс был очень непростым. Отметим, что тогда им было по 23 года.

После родов, как говорит Роман, у его супруги началась послеродовая депрессия, которая тоже повлияла на их взаимоотношения.

Я устал где-то через лет пять-шесть. Первые мысли (о разводе – Ред.) начали появляться, когда дочери было года три, после сильны конфликтов. Но у меня была и есть безумная любовь к ребенку. И мне понадобился не один год, чтобы смириться с этим – так бывает, люди не подходят друг другу, – говорит Роман.

Кроме того, Роман отметил, что пара ссорилась на фоне ревности. Свечкоренко также уточнил, что в их семье никогда не было физического насилия.

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