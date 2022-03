Без упоминания России: как на Оскар-2022 вспомнили о войне в Украине

На "Оскаре" поддержали Украину, но упомянули Россию / Фото: Getty Images

Весь мир сегодня с Украиной. Западные артисты делают пожертвования для украинцев, не молчат о войне и восхищаются, как украинский народ защищают свою землю. Конечно же, на премии не обошлось без слов об Украине.

Многие звезды, появившиеся на красной дорожке премии, дополняли свои образы желто-голубым значком или нагрудным платком в цветах украинского флага. На самой церемонии тоже вспомнили о войне, но, что Россия напала на Украине не сказали.

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис вышла на сцену, чтобы объявить выступление Реби Макинтайр с песней Somehow You Do. Перед этим она сказала речь.

Недавние глобальные события заставили многих из нас чувствовать себя опустошенными. Однако, когда вы видите силу и достоинство людей, столкнувшихся с таким опустошением, невозможно не восхищаться их стойкостью

Продюсеры "Оскара" решили поддержать Украину минутой молчания. Во время трансляции на экране написали, что миллионы семей в Украине сейчас нуждаются в еде, воде, крове и медикаментах. Организаторы попросили поддержать Украину любым доступным способом. Россию как агрессора они не упомянули, а войну назвали "конфликтом, вторжением".

Ведущая церемонии Эми Шумер, которая предлагала дать возможность Владимир Зеленскому выступить с речью на "Оскар", объявляя одну из номинации, упомянула Украину

В Украине происходит геноцид, женщины теряют все свои права и трансгендеры... а теперь, пожалуйста, поприветствуйте Энтони Хопкинса", — сказал Шумер

Скриншот

Продюсер фильма "Власть пса" Эмиль Шерман тоже напомнил об Украине.

Это очень, очень странно быть здесь в смокингах, зная, что происходит в Украине. Сейчас непростое время, когда пытаешься справиться с тем , что происходит в той части света, и в то же время как вроде бы ничего и нет, празднуешь достижения всех тех, кто сделал этот фильм и все те фильмы, которые сегодня здесь представлены, – цитирует продюсера New York Post.

Йен Каннинг и Эмиль Шерман / Фото: Getty Images

