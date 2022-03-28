Украину на "Оскаре" поддержали минутой молчания

В ночь на понедельник в США состоялась 94-я церемония вручения "Оскар". И мы продолжаем информировать вас о ключевых моментах мероприятия

Организаторы обратились к зрителям с просьбой помочь Украине / Фото: pixabay.com, https://www.1zoom.ru/

Как мы писали ранее, многие звезды вышли на красную дорожку "Оскара" с голубой лентой или с аксессуарами в цветах нашего флага - так они поддержали Украину, которая уже больше месяца терпит российское вторжение. Поклонники главного кинособытия года также ждали появления президента Владимира Зеленского. Напомним, актриса Эми Шумер, она же одна из ведущих "Оскара" в этом году, в эфире дневного ток-шоу Дрю Бэрримор заявила, что хотела бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии "Оскар". Нет сомнений, что у нашего лидера страны сейчас есть более приоритетные задачи, но на "Оскаре" Украине все же уделили внимание.

Продюсеры решили поддержать Украину минутой молчания. Во время трансляции на экране написали, что миллионы семей в Украине сейчас нуждаются в еде, воде, крове и медикаментах. Организаторы попросили поддержать Украину любым доступным способом. Правда, Россию как агрессора они не упомянули, а войну назвали "конфликтом, вторжением".

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скриншот из трансляции "Оскара"

Мы бы хотели минутой молчания показать нашу поддержку народу Украины, который сейчас переживает конфликт, вторжение и несправедливость на своих собственных границах. Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в еде, медицинской помощи, чистой воды и экстренных служб. Ресурсов маловато, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим вместе с Украиной,

- говорится в сообщении.

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Лаконично, но все же. Как бы там ни было, Украина не одна в борьбе с российским оккупантом. Мы продолжаем верить в наших защитников и скорую победу. Все будет Украина!

Также на церемонии стало известно о том, что актер с украинскими корнями Трой Коцур получил "Оскар".

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