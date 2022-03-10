Русским и собакам входа нет: "Ленинград" выпустил клип о "дискриминации" жителей РФ

Сергей Шнуров записал новое видео / Фото: скриншот
Несколько часов назад группа "Ленинград" выпустила клип под названием "Входа нет". В ролике Шнуров жалуется на ненависть в сторону россиян: но на самом деле цивилизованный мир во мнении един и демонстрирует общий настрой к россиянам – ко всем, кто поддерживает путинский режим и войну в Украине и тех, кто продолжает молчать.
Идет 15-й день войны в Украине, которую развязала Россия под лживыми лозунгами спасения, непонятно от чего и от кого. Сильнейшие санкции уже работают: каждый в РФ ощутит их действие на своем кошельке. Но влияние мира россияне почувствуют не только в материальном плане. Так, теперь во всем мире русских ненавидят: они допустили войну, в 21-м веке, против мирных жителей.
В новом видео Сергей Шнуров манипулирует фактами и сравнивает россиян с евреями в 1940-м году, но ведь правду сейчас не скрыть ни от кого. Следующее видео "Ленинграда" – попытка сделать из себя жертву, хотя сейчас у каждого россиянина руки в крови.
Также добавим, что в РФ при этом остается ряд людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. И мы об этом не устаем говорить.
- Актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине.
- Певец Алексей Кортнев осудил российскую власть и вспомнил, когда еще она всех обманула.
- Российский актер Алексей Панин осуждает действия Путина и стыдится российского паспорта.
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.
Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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