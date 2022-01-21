Рыдающая Адель сообщила об отмене своих концертов (видео)

Адель расплакалась из-за отмены концертов / Фото: скриншот

Сегодня, 21 января, в Лас-Вегасе должна была состояться премьера серии концертов Weekends with Adele. Певица планировала давать по два концерта каждые выходные вплоть до апреля.

В последний момент пришлось все отменить. Адель, которая недавно представила новый клип, не сдержала эмоции, сообщая, что долгожданные концерты в ближайшее время не состоятся.

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Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы сделали абсолютно все возможное, чтобы успеть, и сделать его достаточно хорошим для вас, но задержки доставки техники и ковид все разрушили. Половина моей команды слегла с ковидом. Закончить шоу невозможно, – сказала британская певица.

Адель извинилась перед зрителями и пообещала, что в ближайшее время расскажет о новых датах концертов.

Напомним, в ноябре Адель выпустила первый за шесть лет альбом о разводе. Она посвятила его сыну.

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