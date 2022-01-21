Ридаюча Адель повідомила про відміну своїх концертів (відео)

Адель розплакалася через скасування концертів / Фото: скриншот

Сьогодні, 21 січня, у Лас-Вегасі мала відбутися прем'єра серії концертів Weekends with Adele. Співачка планувала давати по два концерти кожних вихідних аж до квітня.

В останній момент довелося все скасувати. Адель, яка нещодавно представила новий кліп , не дотримала емоцій, повідомляючи, що довгоочікувані концерти найближчим часом не відбудуться.

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Мені дуже шкода, але моє шоу не готове. Ми зробили абсолютно все можливе, щоб встигнути, і зробити його досить добрим для вас, але затримки доставки техніки та ковід все зруйнували. Половина моєї команди лягла з ковідом. Закінчити шоу неможливо, – сказала британська співачка.

Адель перепросила глядачів і пообіцяла, що найближчим часом розповість про нові дати концертів.

Нагадаємо, у листопаді Адель випустила перший за шість років альбом про розлучення. Вона присвятила його синові.

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Раніше Адель у відвертому інтерв'ю пояснила, чому мовчала про схуднення та розлучення