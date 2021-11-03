"С*ка, г*вно": экс-муж Лорак показал, как матерится их 10-летняя дочь

/ Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-супруг певицы с удовольствием делится снимками с совместного отдыха с дочкой и невестой Лилией. Но одна из публикаций Мурата вызвала неоднозначную реакцию в Сети.

Экс-супруг певца решил прокатиться с дочерью на одном из аттракционов. В Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен вместе с Софией во время скоростного спуска.

Реклама

Стремно. Й*пт, г*вно*, ж*па, – не скрывала своих эмоций дочь певицы.

Но в конце видео София призналась, что ей аттракцион понравился.

А вот подписчики Мурата не оценили новый пост. Они раскритиковали видео и посоветовали его удалить.

Реклама

"Как так можно материться"

"Мама публичный человек, а девочка как сапожник матерится. Или сейчас это норма у детей"

"Какой словарный запас. Мама не слышала"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

К слову, Мурат скрыл публикацию и прокомментировал видео. Он отметил, что девочка так выразилась, потому что была на эмоциях.

Скриншот: Instagram

Другие новости о звездах: