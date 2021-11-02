Экс-супруг Лорак отдыхает в Буковеле с невестой и дочкой (фото)

10-летняя София, которая живет с мамой в Москве, продолжает проводить время с отцом в Украине. Мурат Налчаджиоглу делится в InstaStories фото с первого семейного отдыха в Буковеле.
Не забывает Мурат опубликовать совместное селфи и со своей невестой Лилией.
К слову, Лилия у себя в Instagram тоже активно делится фото с отдыха. Похоже, невесте Мурата удалось найти отношения с его дочкой.
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Напомним, Мурат Налчаджиоглу месяц назад сделал предложение своей возлюбленной Лилии. Об отношениях пары почти нет информации. Известно, что Мурат и Лилия начали встречаться в июне прошлого года. Девушка работает визажистом в столице, у нее есть дочь от предыдущих отношений.
Некоторое время ходили слухи о расставании пары, так как Лилия и Мурат удалили совместные фото, а бизнесмена все чаще замечали в компании Ани Лорак.
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