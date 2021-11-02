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Экс-супруг Лорак отдыхает в Буковеле с невестой и дочкой (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 16:06
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Бывший муж Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу отправился на отдых с дочкой Софией и своей невестой Лилией
Бывший супруг Ани Лорак показал новые фото с дочкой и невестой
Бывший супруг Ани Лорак показал новые фото с дочкой и невестой / Фото: instagram.com/muratnalca

10-летняя София, которая живет с мамой в Москве, продолжает проводить время с отцом в Украине. Мурат Налчаджиоглу делится в InstaStories фото с первого семейного отдыха в Буковеле.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Не забывает Мурат опубликовать совместное селфи и со своей невестой Лилией.

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Скриншот: Instagram

К слову, Лилия у себя в Instagram тоже активно делится фото с отдыха. Похоже, невесте Мурата удалось найти отношения с его дочкой.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, Мурат Налчаджиоглу месяц назад сделал предложение своей возлюбленной Лилии. Об отношениях пары почти нет информации. Известно, что Мурат и Лилия начали встречаться в июне прошлого года. Девушка работает визажистом в столице, у нее есть дочь от предыдущих отношений.

Некоторое время ходили слухи о расставании пары, так как Лилия и Мурат удалили совместные фото, а бизнесмена все чаще замечали в компании Ани Лорак.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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