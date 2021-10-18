Танец без партнеров и травмы: самое интересное о седьмом эфире Танців з зірками

Как прошел седьмой эфир шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Евгения Власова этим вечером танцевала с другим партнером, так как Макс Леонов в четверг попал в ДТП. К счастью, он в порядке, но подготовиться к седьмому эфиру все же не смог.

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Открыли седьмой эфир танцев Стас Горуна и Даниэлла Преап. Пара исполнила танго под хит "Евровидения-2021" SHUM группы Go_A. Первая оценка вечера – 30 баллов.

Меловин и Лиза Русина пригласили на эфир Артема Пивоварова. Под песню "Собирай меня" пара танцевала румбу, которую судьи похвалили и оценили в 30 баллов.

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Джамала и Антон Нестерко танцевали хип-хоп под музыкальное сопровождение от alyona alyona. Джа едва не поссорилась с Владом Ямой из-за замечаний, а в сумме у пары 29 баллов.

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Контемпорари Дима Каднай и Алина Ли решили танцевать под песню "Спи собі сама" Скрябина. Именно эта композиция в свое время для Кадная стала проводником в шоу-бизнес. У пары уже традиционно высокий балл от жюри – 36.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков в седьмом эфире вышли на паркет под песню "Без неї ніяк" группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Макс Чмерковский отметил значительный рост Саши как танцовщицы. 33 балла – сегодняшняя оценка пары.

Артур Логай и Анна Карелина пригласили на паркет Кристину Соловий и KALUSH, которые исполнили композицию "Таксі". Артур Логай посвятил выступление своей супруге Евгении. В 35 баллов звездное жюри оценило танец пары.

Евгения Власова сегодня танцевала с Александром Прохоровым, так как ее партнер Макс Леонов накануне попал в ДТП и пока не может участвовать в шоу. Для пары на проекте пела Ирина Билык. Оценка Евгении и Александра – 32 балла.

Контемп Константин Войтенко исполнил без своей партнерши Роксоляны Маланчук под аккомпанемент Сергея Бабкина. Соло актера похвалили все без исключения судьи "танцев". Константин заработал 38 баллов.

Далее на паркет вышли Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Их музыкальным сопровождением в этом эфире была группа С.К.А.Й. В 33 балла оценили фокстрот пары. И это был последний танец вечера.

Далее на "Танцях з зірками" остановили голосование и началось шоу результатов. В седьмом эфире проект покинули две пары, а какие именно, мы рассказали здесь.

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