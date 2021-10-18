Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО

Юбилей Баскова

Умерла Елена Волк

Miss Ukraine Universe

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

В седьмом эфире Танці з зірками покинули две пары

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
18 октября, 00:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Еще неделю назад уйти из проекта должны были две пары, но тогда звездные судьи танцев не смогли определиться и оставили аутсайдеров эфира в шоу
Кто покинул "Танці з зірками" 2021 в седьмом эфире
Кто покинул "Танці з зірками" 2021 в седьмом эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Этим вечером зрители все же попрощались с четырьмя участниками. Под угрозой вылета оказались три пары: Дима Каднай и Алина Ли, Джамала и Антон Нестерко, Стас Горуна и Даниэлла Преап.

Первыми ушли Джамала и Антон Нестерко, которые набрали наименьшее количество баллов от жюри и голосов от зрителей.

Реклама

Далее оставшиеся две пары прошли испытание "танцем за жизнь" и звездным судьям все же пришлось делать выбор. В итоге проект " Танці з зірками" покинули Стас Горуна и Даниэлла Преап.

Реклама

Вот так выглядела турнирная таблица в конце эфира. Ее возглавили Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, а на самой нижней строчке расположились Джамала и Антон Нестерко.

Турнирная таблица в седьмом эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Реклама

Напомним, что согласно правилам шоу, к оценкам звездного жюри прибавляются баллы от зрителей, которые голосуют за свои любимые пары в течение всего эфира шоу.

Темой седьмого эфира "Танців з зірками" были украинские хиты. Четвертой приглашенной судьей этого выпуска была Настя Каменских, а ведущей на балконе – Оля Полякова.

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Ближайшие события

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Ким Кардашьян для Balenciaga
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять