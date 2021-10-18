В седьмом эфире Танці з зірками покинули две пары

Еще неделю назад уйти из проекта должны были две пары, но тогда звездные судьи танцев не смогли определиться и оставили аутсайдеров эфира в шоу

Кто покинул "Танці з зірками" 2021 в седьмом эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Этим вечером зрители все же попрощались с четырьмя участниками. Под угрозой вылета оказались три пары: Дима Каднай и Алина Ли, Джамала и Антон Нестерко, Стас Горуна и Даниэлла Преап.

Первыми ушли Джамала и Антон Нестерко, которые набрали наименьшее количество баллов от жюри и голосов от зрителей.

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Далее оставшиеся две пары прошли испытание "танцем за жизнь" и звездным судьям все же пришлось делать выбор. В итоге проект " Танці з зірками" покинули Стас Горуна и Даниэлла Преап.

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Вот так выглядела турнирная таблица в конце эфира. Ее возглавили Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, а на самой нижней строчке расположились Джамала и Антон Нестерко.

Турнирная таблица в седьмом эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

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Напомним, что согласно правилам шоу, к оценкам звездного жюри прибавляются баллы от зрителей, которые голосуют за свои любимые пары в течение всего эфира шоу.

Темой седьмого эфира "Танців з зірками" были украинские хиты. Четвертой приглашенной судьей этого выпуска была Настя Каменских, а ведущей на балконе – Оля Полякова.

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