Самые громкие каминг-ауты звезд: MELOVIN, Рики Мартин, Эллиот Пейдж

Кто из звезд совершил каминг-аут / Фото: Коллаж: Сегодня
Первоначально день каминг-аута отмечали в США (впервые – в 1987/88 году, по разным источникам), а теперь – во всем мире.
Что такое каминг-аут
Каминг-аут – это добровольное признание человеком своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности, отличающейся от гетеронормативной.
MELOVIN
Первый публичный каминг-аут в украинском шоу-бизнесе принадлежит Меловину. Певец заявил о своей принадлежности к ЛГБТ+ этим летом, когда поцеловался на сцене с девушкой и парнем.
Недавно Мела отметили наградой KyivPride Awards. Его каминг-аут назвали "событием года".
Рики Мартин
Пуэрториканский певец Рики Мартин сделал каминг-аут в 2010 году, открыто объявив о своей гомосексуальности. Его обвиняли в неискренности, так как на протяжении 14 лет до своего признания он был вместе с телеведущей Ребеккой де Альбой.
Артист в ответ на это говорил, что на самом деле был влюблен в женщин, с которыми встречался, а сексуальность назвал "сложным понятием".
Сейчас Рики Мартин в браке с Джваном Йосефом. Они вместе воспитывают четверых детей, которых родили суррогатные матери.
Эллиот Пейдж
Актриса Эллен Пейдж ("Начало", "Академия Амбрелла") совершила каминг-аут на молодежной ЛГБТ-конференции Time to Thrive в 2014 году. В 2018 году Эллен узаконила брак с танцовщицей Эммой Портнер, но спустя три года они расстались.
В декабре 2020 года Эллен Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина и попросила называть ее Эллиотом. В интервью Times Эллиот Пейдж признался, что ощущал себя мужчиной с детства.
Кристен Стюарт
Звезда серии фильмов "Сумерки" некоторое время встречалась со своим экранным возлюбленным – Робертом Паттинсоном. Он даже делал ей предложение руки и сердца. Но в 2016 году Кристен заявила, что является бисексуалкой и вышла в свет под ручку с девушкой — дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл.
Позже в интервью Harper's Bazaar Стюарт рассказала, что ей рекомендовали умалчивать о своей бисексуальности ради карьеры.
Мне прямо говорили: "Если ты просто сделаешь себе одолжение и не будешь расхаживать за руку со своей девушкой на публике, то, может, и получишь роль в фильме Marvel". Я не хочу работать с такими людьми, — сказала Кристен Стюарт.
Кейтлин Дженнер
Один из самых громких каминг-аутов принадлежит Кейтлин Дженнер. В 2015 году американская телезвезда призналась, что что является трансгендером.
До операций по смене пола Кейтлин была мужчиной по имени Уильям Брюс Дженнер (отчимом Ким Кардашьян). Всю жизнь Брюс чувствовал себя женщиной.
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