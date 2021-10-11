Найгучніші камінг-аути зірок: MELOVIN, Рікі Мартін, Елліот Пейдж

Хто із зірок зробив камінг-аут / Фото: Колаж: Сьогодні

Спочатку день камінг-ауту відзначали в США (вперше – у 1987/88 році, за різними джерелами), а тепер – у всьому світі.

Що таке камінг-аут

Камінг-аут – це добровільне визнання людиною своєї сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, що відрізняється від гетеронормативності.

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MELOVIN

Перший публічний камінг-аут в українському шоу-бізнесі належить Меловіну. Співак заявив про свою приналежність до ЛГБТ+ цього літа, коли поцілувався на сцені з дівчиною і хлопцем.

MELOVIN / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Нещодавно Мела відзначили нагородою KyivPride Awards. Його камінг-аут назвали "подією року".

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Рікі Мартін

Пуерториканський співак Рікі Мартін зробив камінг-аут в 2010 році, відкрито оголосивши про свою гомосексуальність. Його звинувачували в нещирості, бо впродовж 14 років до свого зізнання він був разом із телеведучою Ребекою де Альбою.

Співак Рікі Мартін / Фото: instagram.com/ricky_martin

Артист у відповідь на це говорив, що насправді був закоханий в жінок, з якими зустрічався, а сексуальність назвав "складним поняттям".

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Зараз Рікі Мартін у шлюбі з Джваном Йосефом. Вони разом виховують чотирьох дітей, яких народили сурогатні матері.

Елліот Пейдж

Акторка Еллен Пейдж ( "Початок", "Академія Амбрелла") зробила камінг-аут на молодіжній ЛГБТ-конференції Time to Thrive в 2014 році. У 2018 році Еллен узаконила шлюб із танцівницею Еммою Портнер, та через три роки вони розлучилися.

Елліот (Еллен) Пейдж з дружиною Еллен Портнер / Фото: Getty Images

У грудні 2020 Еллен Пейдж зробила камінг-аут як трансгендерний чоловік і попросила називати її Еліотом. В інтерв'ю Times Елліот Пейдж зізнався, що відчував себе чоловіком з дитинства.

Крістен Стюарт

Зірка серії фільмів "Сутінки" деякий час зустрічалася зі своїм екранним коханим – Робертом Паттінсоном. Він навіть робив їй пропозицію руки і серця. Та в 2016 році Крістен заявила, що є бісексуалкою і вийшла в світ разом із дівчиною – дизайнеркою спецефектів Алішею Каргайл.

/ Фото: instagram.com/kristenstewartx

Пізніше в інтерв'ю Harper's Bazaar Стюарт розповіла, що їй рекомендували мовчати про свою бісексуальність заради кар'єри.

Мені прямо говорили: "Якщо ти просто зробиш собі послугу і не будеш ходити за руку зі своєю дівчиною на публіці, то, може, і отримаєш роль у фільмі Marvel". Я не хочу працювати з такими людьми, – сказала Крістен Стюарт.

Кейтлін Дженнер

Один з найгучніших камінг-аутів належить Кейтлін Дженнер. У 2015 році американська телезірка зізналася, що що є трансгендером.

Кейтлін Дженнер / Фото: instagram.com/caitlynjenner

До операцій зі зміни статі Кейтлін була чоловіком на ім'я Вільям Брюс Дженнер (вітчимом Кім Кардашян). Все життя Брюс відчував себе жінкою.

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