Melovin получил награду за свой каминг-аут. В Киеве состоялась премия KyivPride Awards

Признание певца на фестивале Atlas Weekend этим летом назвали событием года. Во время церемонии Мел заявил, что его отец об ориентации сына узнал по телевидению

Melovin получил награду от KyivPride / Фото: instagram.com/kyivpride

За день до Марша равенства представителей ЛГБТ+ в Киеве состоялась церемония награждения KyivPride Awards-2021. Номинаций было не много, статуэтки раздали "союзнице ЛГБТ+", квир блогеру года, активистке года и произведению квир-искусства года.

StarLightMedia, кому принадлежит канал, вырезавший поцелуй Меловина на фестивале Atlas Weekend, получил награду в номинации "Медиа года", а сам певец теперь может называть свой каминг-аут событием года по версии KyivPride Awards-2021.

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После того, как Melovin получил статуэтку, он признался, что его отец узнал об ориентации сына по ТВ. Вероятно, сам Меловин не смог сообщить папе такую новость.

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Позже в сторис Melovin похвастался наградой от KyivPride. Вот, как она выглядит:

Фото: instagram.com/stories/melovin_official

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Ранее Melovin рассказал, что осознал свою ориентацию в подростковом возрасте. Это случилось с ним в 13 лет.

Я осознал свою ориентацию в 13 лет! В далеком по уже нынешним меркам 2011 году. О да, я очень хорошо помню день, когда я понял, что чувствую нечто другое, что ранее никогда не чувствовал, – поделился певец.

В школе, когда заходила речь об ЛГБТ, Мел сталкивался с негативной реакцией и уже тогда он отстаивал свою точку зрения.

Смотрите интервью с MELOVIN для "Зіркового шляху":

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