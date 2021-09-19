Melovin получил награду за свой каминг-аут. В Киеве состоялась премия KyivPride Awards

За день до Марша равенства представителей ЛГБТ+ в Киеве состоялась церемония награждения KyivPride Awards-2021. Номинаций было не много, статуэтки раздали "союзнице ЛГБТ+", квир блогеру года, активистке года и произведению квир-искусства года.
StarLightMedia, кому принадлежит канал, вырезавший поцелуй Меловина на фестивале Atlas Weekend, получил награду в номинации "Медиа года", а сам певец теперь может называть свой каминг-аут событием года по версии KyivPride Awards-2021.
После того, как Melovin получил статуэтку, он признался, что его отец узнал об ориентации сына по ТВ. Вероятно, сам Меловин не смог сообщить папе такую новость.
Позже в сторис Melovin похвастался наградой от KyivPride. Вот, как она выглядит:
Ранее Melovin рассказал, что осознал свою ориентацию в подростковом возрасте. Это случилось с ним в 13 лет.
Я осознал свою ориентацию в 13 лет! В далеком по уже нынешним меркам 2011 году. О да, я очень хорошо помню день, когда я понял, что чувствую нечто другое, что ранее никогда не чувствовал, – поделился певец.
В школе, когда заходила речь об ЛГБТ, Мел сталкивался с негативной реакцией и уже тогда он отстаивал свою точку зрения.
Смотрите интервью с MELOVIN для "Зіркового шляху":
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