Самый брутальный участник Холостячки Юрий Рудый: Мне Злата изначально не была интересна

Юрий Рудый признался, что ему не интересна Злата Огневич, но он уважает ее как человека / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, facebook.com/yuriy.rudy.9

"Сегодня" связались с Юрием Рудым, чтобы расспросить у него о жизни после короткого, но такого яркого участия в шоу "Холсотячка-2". Юрия считают одним из самых брутальных и скандальных участников проекта, ведь после ухода он заявил, что из-за монтажа перед телезрителями он предстал совсем не таким, каким является в жизни.

Полное интервью с Юрием совсем скоро выйдет на нашем сайте, а пока предлагаем узнать, как кинопродюсер и сценарист относится к Злате Огневич и следит ли он за ее жизнью в соцсетях.

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Нет, мне эта девушка изначально не была интересна, но как к человеку, который сам многого добился, я отношусь к ней с глубоким уважением. Было несколько незначительных сообщений в соцсетях и на этом все, – рассказывает нам Юрий.

Юрий Рудый не следит за Златой Огневич в соцсетях / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

По словам Рудого, он не следит не только за Златой, но и не интересуется другими известными личностями или блогерам в социальных сетях – если только, конечно, они не знакомы лично.

У меня есть близкие мне люди, о которых я могу позаботиться, а какие-то чужие мне люди, которые придают публичности каждому своему "пуку" у меня абсолютно не вызывают интереса, – заявляет Юрий в интервью "Сегодня".

Кого же выберет Злата Огневич? Пока никто не знает. Точно так же все гадают, кто скрывается за масками невероятных персонажей в гипрешоу "Маска" на телеканале "Украина". К слову, узнайте, кто является фаворитом Оли Поялковой в шоу "Маска".

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