Найбрутальніший учасник Холостячки Юрій Рудий: Мені Злата з самого початку не була цікавою

Юрій Рудий зізнався, що йому не цікава Злата Огневич, але він поважає її як людину / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, facebook.com/yuriy.rudy.9

"Сьогодні" зв'язалися з Юрієм Рудим, щоб розпитати у нього про життя після короткої, але такої яскравої участі у шоу "Холсотячка-2". Юрія вважають одним із найбрутальніших та найскандальніших учасників проєкту, адже після того, як чоловік пішов з шо, він заявив, що через монтаж перед телеглядачами він став зовсім не таким, яким є в житті.

Повне інтерв'ю з Юрієм зовсім скоро вийде на нашому сайті, а поки що пропонуємо дізнатися, як кінопродюсер і сценарист ставиться до Злати Огнєвіч і чи стежить він за її життям у соцмережах.

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Ні, мені ця дівчина спочатку не була цікава, але як до людини, яка сама багато чого досягла, я відношуся до неї з глибокою повагою. Було кілька незначних повідомлень у соцмережах і на цьому все, – розповідає нам Юрій.

Юрій Рудий не стежить за Златою Огнєвіч у соцмережах / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

За словами Рудого, він не стежить не лише за Златою, а й не цікавиться іншими відомими особистостями або блогерам у соціальних мережах – якщо тільки, звичайно, вони не знайомі особисто.

У мене є близькі мені люди, про яких я можу подбати, а якісь чужі мені люди, які надають публічності кожному своєму "пуку", у мене абсолютно не викликають інтересу, – заявляє Юрій в інтерв'ю "Сьогодні".

Кого ж вибере Злата Огнєвіч? Поки що ніхто не знає. Так само всі гадають, хто ховається за масками неймовірних персонажів у гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". До речі, дізнайтесь, хто є фаворитом Олі Поялкової у шоу "Маска".

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