Семейный выход: Бен Аффлек с детьми Дженнифер Лопес сходил на шопинг (фото)

Папарацци сфотографировали Бена Аффлека с детьми Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/bennifer_02/
Дженнифер Лопес поддерживает Бена Аффлека после скандального интервью. Певица опровергла слухи об их конфликте. Голливудская звезда считает Аффлека хорошим отцом и мужем. И новые фото, сделанные папарацци, тому доказательство.
Бена Аффлека вместе с мамой, детьми и двойняшками Джей Ло сфотографировали на шоппинге.
Ранее Бен Аффлек признался, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло. Но хоть пара и не спешит рассказывать о своих отношениях, за них это делают инсайдеры. Известно, что дети Бена Аффлека уже подружились с близнецами Джей Ло.
Рождество голливудские актеры планируют отметить большой дружной семьей.
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