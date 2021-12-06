Семейный выход: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели выходные вместе с детьми (фото)

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели выходные с детьми в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают радовать поклонников совместными выходами, но и не забывают уделять время детям. Вместе с детьми Бена – 12-летней дочерью Серафиной и 9-летним сыном Сэмюэлем и близнецами Джей Ло – с 13-летними Максом и Эмми пара сходила в кино. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в кинотеатр певица выбрала яркий укороченный свитер, джинсы-скинни с рваными коленками и тимберленды. Аффлек остается верным любимым клетчатым рубашкам.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми / Фото: instagram.com/bennifer_02/

/ Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Дети Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Ранее Бен Аффлек признался, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло. Но хоть пара и не спешит рассказывать о своих отношениях, за них это делают инсайдеры. Известно, что дети Бена Аффлека уже подружились с близнецами Джей Ло.

Рождество голливудские актеры планируют отметить большой дружной семьей. Не исключено, что на празднике будет присутствовать бывшая жена Аффлека – Дженнифер Гарнер.

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