Сергей Лазарев после высказываний против войны в Украине удалил страницу в Instagram

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Сергей Лазарев, в отличии от некоторые артистов родом из Украин, сразу озвучил свою позицию. Певец призвал остановить войну. Чуть позже Лазарев рассказал, что ему стали поступать угрозы. После этого певец не делал никаких публикаций, а теперь и вовсе удалил страничку в Instagram.

Фан-аккаунт певца обратил внимание на то, что артист решил пока исчезнуть из популярной соцсети.

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Скриншот: Instagram

Напомним, в 2016 году Сергей Лазарев в интервью Кате Осадчей говорил, что "Крым – Украина".

Ранее Максим Галкин столкнулся с критикой со стороны россиян из-за своей позиции. Муж Аллы Пугачевой показал видел, как жители Архангельска стали сдавать билеты на предстоящий концерт юмориста.

Напомним, из российских знаменитостей украинцев в такое непростое время поддерживают Андрей Макаревич,Лия Ахеджакова,Андрей Панин.

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