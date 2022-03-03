Сергій Лазарєв після висловлювань проти війни в Україні видалив сторінку в Instagram

/ Фото: скриншот

Сергій Лазарєв, на відміну від деяких артистів родом з України, одразу озвучив свою позицію. Співак закликав зупинити війну. Трохи пізніше Лазарєв розповів, що йому стали надходити погрози. Після цього співак не робив жодних публікацій, а тепер взагалі видалив сторінку в Instagram.

Фан-аккаунт співака звернув увагу на те, що артист вирішив поки що зникнути з популярної соцмережі.

Реклама

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, у 2016 році Сергій Лазарєв в інтерв'ю Каті Осадчій говорив, що "Крим – Україна".

Раніше Максим Галкін зіткнувся з критикою з боку росіян через свою позицію. Чоловік Алли Пугачової показав бачив, як жителі Архангельська почали здавати квитки на концерт гумористу.

Нагадаємо, із російських знаменитостей українців у такий непростий час підтримують Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова, Андрій Панін .

Реклама

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!