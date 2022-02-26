"Симпсоны" поддержали Украину: вся семья взяла в руки сине-желтые флаги

Создатели мультсериала "Симпсоны" поддержали Украину. / Фото: Twitter
Война Кремля против Украины не обходит стороной никого. Все селебретисы выражают свою обеспокоенность и поддерживают украинский народ. В защиту нашей страны также стали и создатели "Симпсонов".
В Twitter популярного американского анимационного сериала "Симпсоны" опубликовали изображение в поддержку Украины.
На картинке главные герои мультсериала держат сине-желтые флаги и взволнованы.
Многие фолловеры в комментариях под сообщением назвали такой шаг трогательной демонстрацией солидарности:
- Раша, вам пе*да, конченые нацисты.
- Мир.
Кто еще поддержал Украину:
Режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение". Мадонна призвала помочь Украине. Также Арнольд Шварценеггер сказал, что на стороне Украины.