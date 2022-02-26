"Сімпсони" підтримали Україну: вся сім'я взяла до рук синьо-жовті прапори

Творці мультсеріалу "Сімпсони" підтримали Україну. / Фото: Twitter

Війна Кремля проти Україні не обходить нікого стороною. Усі селебретіс висловлюють свою стурбованість та підтримують український народ. На захист нашой країни також стали і творці "Сімпсонів".

У Twitter популярного американського анімаційного серіалу "Сімпсони" опублікували зображення на підтримку України.

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На картинці головні герої мультсеріалу тримають синьо-жовті прапори та мають схвильований вигляд.

Багато фоловерів у коментарях під дописом назвали такий крок зворушливою демонстрацією солідарності:

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Раша, вам пе*да, кончані нацисти.

Мир.

Скріншот Twitter

Хто ще підтримав Україні:

Режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна: "Ви сієте смерть та руйнування". Мадонна закликала допомогти Україні. Також Арнольд Шварценеггер сказав, що на боці України.