Спешила жить: Мисс Украина Вселенная Анна Неплях попала в ДТП

Анна Неплях попала в ДТП. / Фото: instagram.com/neplyah/
27-летняя Аня, которая показала свои детские фото и шокировала поклонников, рассказала, что она просто не рассчитала тормозной путь и ударила машину впереди себя.
В Instastories модель поделилась своими переживаниями по поводу аварии. Девушка говорит, что это вина.
Я в первый раз попала в серьезную аварию. У меня до сих пор трясутся ноги. Это первый раз в моей жизни. Я полностью была сконцентрирована на дороге, просто не успела рассчитать тормозной путь и по глупости врезалась в машину, а та зацепила следующее авто, – рассказала шокированная Анна.
Также модель подытожила, что после победы в конкурсе "очень спешила жить". А эта авария – признак того, что нужно притормозить.
Наверное, не случайно все происходит. Надо мне где-то выдохнуть, потому что я слишком спешила везде успеть, а тебе говорят: "Нет, притормози!, – поделилась она.
В ДТП, к счастью, никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.
Со мной все хорошо. Со всеми водителями все хорошо. Но с машиной не все очень хорошо, – поделилась Неплях.
Кстати, девушка удивилась, что двое мужчин, авто которых она зацепила, не кричали на нее, а наоборот – начали успокаивать. Также девушка добавила, что после аварии к ней сразу приехал ее помощник, а машину отправили на ремонт.
Кто такая Анна Неплях?
Мисс Украина Вселенная-2021 была участницей 10-го сезона шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Однако девушке не удалось покорить сердце мужчины.
Сейчас Аня строит модельную карьеру и занимается блогерством. Также она пишет картины и путешествует.
Раньше девушка призналась, что была в абьюзных отношениях – они с бойфрендом часто ссорились и скандалили.
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